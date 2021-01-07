أركيولوجيا العدم - سعود سالم

2021/01/07 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ١-;- - الله والخياطيذهب رجل إلى الخياط من أجل سروال، لكن الخياط يطيل الابطاء والتسويف، مبررا ذلك بالقول بأن عليه أولا أن يعيد حياكة مقعد السروال، ثم مدعيا وجود خطأ في مكان آخر من اللباس.



وفي النهاية وبعد مرور عدة أشهر من المماطلة يفقد الزبون أعصابه وينفجر غاضبا : لقد صنع الله العالم في ستة أيام ...



وأنت لا تستطيع أن تخيط لي سروالا في ستة أشهر ! فيجيب الخياط بهدوء : ولكن يا سيدي، انظ ......





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