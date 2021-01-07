فيسبوك وإنستغرام يمددان الحظر على ترمب لـ 'مخاطر كبيرة للغاية'

2021/01/07 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت شركة فيسبوك، الخميس، تمديد الحظر على حسابات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، على موقعي فيسبوك وإنستغرام، إلى أجل غير مسمى، ولمدة الأسبوعين المقبلين على الأقل، إلى حين اكتمال الانتقال السلمي للسلطة لخلفه المنتخب جو بايدن، مبينا ان السماح لترمب بمواصلة استخدام التطبيقين خلال هذه الفترة له مخاطر كبيرة للغاية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، اليوم، (7 كانون الثاني 2021)، أن حسابي دونالد ترمب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقل"، وذلك بعد يوم واحد على اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته مقر الكونغرس.

وأضاف زوكربرغ، في بيان إن "أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية الصادمة تظهر بجلاء أن الرئيس دونالد ترمب ينوي استخدام فترته المتبقية في المنصب لتقويض انتقال سليم وقانوني للسلطة لخلفه المنتخب جو بايدن".

وتابع: "نحن نرى أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية.



لذا، قمنا بتمديد الحظر الذي فرضناه على حساباته في فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمى، ولمدة الأسبوعين المقبلين على الأقل، إلى حين اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

يشار إلى ان كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر كانتا قد فرضتا حظرا على حسابات ترمب عقب أعمال العنف التي جرت الأربعاء الماضي.



ومنع تويتر ترمب من منصته لمدة 12 ساعة، لكنه أشار إلى أن الحظر قد يكون لأجل غير مسمى، إذا واصل ترمب انتهاك سياسات الشركة.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة بشكل فعال بشأن "التضليل" من جانب ترمب، بما في ذلك، تأكديه بأن الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني قد تمت سرقتها.

فيما رأى بعض المنتقدين أن زوكربرغ قرر فقط أن يتخذ موقفا ضد ترمب بمجرد أن بات من الواضح أن الديمقراطيين سيسيطرون على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، ومن ثم، سيكونون مسؤولين عن صياغة تشريع مهم، قد يؤثر على كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك.

وكانت مجموعة من أنصار ترمب، اقتحمت مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأميركي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

A.A

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