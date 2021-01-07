الطلبة يسمي مدربه الجديد

2021/01/07 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن حسن احمد مدربا لفريقها الكروي خلفا للمستقيل احمد خلف.

وذكرت الادارة ان المدرب حسن احمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد ابو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر.

يشار الى ان ادارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية.

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