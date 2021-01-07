رسن بعد أول مباراة مع ناديه القطري

2021/01/07 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب العراقي بشار رسن لاعب قطر، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على الخريطيات (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، بالجولة الـ13 من الدوري القطري.

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