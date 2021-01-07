مكافحة المتفجرات في الحشد ترفع 30 عبوة “نمساوية” في الأنبار

2021/01/07 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار

تمكنت فرقة مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الخميس، من رفع 30 عبوة نمساوية في الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من رفع ٣٠ عبوة ناسفة في حدود محافظة الأنبار”.

واضاف ان “مفارز مكافحة المتفجرات انطلقت بناء على معلومات عن وجود شارع مفخخ في قاطع لواء ٩ / تابع الى حرس الحدود المنطقه ٤ / على شارع الشريط الحدودي، حيث عالجت المفارز (٣٠) عبوة من نوع نمساوي وتم إكتمال الواجب بنجاح”.



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