2021/01/07 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت مديرية مرور محافظة الديوانية حادث سير مروع في المحافظة اليوم الخميس.وقال اعلام مرور الديوانية في بيان اطلع “النور نيوز” نسخة منه، ان “ستة أشخاص في الديوانية لقوا مصرعهم وأصيب شخص آخر، نتيجة حادث مروري على الطريق الرابط بين قضاء غماس والحفار”.وبين، إن “سبب الحادث هو الاجتياز الخاطئ للمركبة التي أدت إلى انقلابها،” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الديوانية.. ستة أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير مروع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الديوانية.. ستة أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير مروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).