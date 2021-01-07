بالصور.. مجلس شباب البعاج ينظم حفلا بمناسبة عيد الجيش العراقي في القضاء

2021/01/07 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاقام مجلس شباب البعاج، اليوم الخميس، حفلا بمناسبة عيد الجيش العراقي حضر وفود رسمية وشعبية غفيرة.واكد مراسل “النور نيوز” الذي حضر الاحتفال ان الوفد الرسمي “ضم كلا من نائب قائد فرقه ٢٠ العميد الركن انور مال الله، وقائمقام البعاج احمد يوسف ومدير شرطة البعاج العميد ضيدان وايضا مدراء الدوائر وقادة الحشود العشائريه، وشيوخ …

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