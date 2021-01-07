بالصور.. ما سببته احتجاجات الناصرية قبل قليل

2021/01/07 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تسببت الاحتجاجات التي اندلعت ليلة اليوم الخميس، بالحاق اضرار مادية بعدد من عجلات الشرطة.

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