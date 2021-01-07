عراقيون ولبنانيون يقارنون بسخرية بين اقتحام الكونغرس وأحداث جرت في بلديهما

2021/01/07 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أثارت لقطات اقتحام أنصار الرئيس الاميركي دونالد ترامب والفوضى التي عمّت مبنى الكابيتول في واشنطن موجة واسعة من التهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من العراق ولبنان، مقارنين بين ما جرى وأحداث سابقة في البلدين.في العراق، قارن بعض مستخدمي الانترنت بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي قاتل […]

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