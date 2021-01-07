قيادي كردي يوضح حقيقة بيع نفط الإقليم لخمسين عاماً.. ويتحدث عن علاقة وزراء بايدن بالعراق

2021/01/07 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيبار زيباري، اليوم الخميس، انباء بيع اقليم كردستان للنفط لمدة 50 عاماً مسبقا، فيما اشار الى أن الرئيس الامريكي جو بايدن اختار وزراء حكومته ممن لديهم خبرة بالملفين العراقي والإيراني.وقال زيباري في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن بيع الاقليم للنفط مسبقاً لخمسين عاماً كذب، ومن يقول اننا لن نطبق ما اتفق عليه مع بغداد غير صحيح".

واضاف أن "هناك اشكالات التشغيل وعقود الشركات ويجب ان تدفعها الحكومة العراقية وما يثار من اعتراضات سياسي وليس فني وهدفه معاقبة الاقليم".وبين أن "الاحزاب التي تعادي الاقليم معروفة في مواقفها واغلبها شيعية"لافتاً الى أنه "من الافضل ان يقوم الخط الاول في الاقليم بلقاء القوى السياسية في بغداد، لان الخلافات سياسية".واضاف أن "التحالف الكردي – الشيعي هو اساس بناء العراق الجديد بعد اسقاط نظام صدام حسين وكانت هناك تفاهمات اما الان الوضع اختلف، حيث توجد هناك جماعات جديدة يصعب التفاهم معها، كما أن تواجد الكرد في بغداد اصبح ضعيف، ولم يعد هناك قرار واحد".وبشأن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، علق زيباري قائلاً: "أنني اعرف جو بايدن منذ عام 1992، عندما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وعندما تسلم باراك اوباما الرئاسة الامريكية، قام بوضع ملف العراق طوال الـ8 سنوات بيد بايدن لانه الاكثر خبرة بالملف العراقي".واوضح أن "بايدن اقترح امام قادة العراق في 2005، انه في حال عدم القدرة على التعايش فلا بأس من تقسيم البلد 3 فيدراليات".وكشف أن "بايدن اختار وزراء في حكومته ممن لديهم خبرة بالملفين العراقي والايراني وهذا يعكس مدى جديته وانفتاحه على البلدين".

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