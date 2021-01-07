تعرف على المدرب الذى يقود ريال مدريد أمام أوساسونا في حال إصابة زيدان

2021/01/07 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن المدرب الذي سيقود فريق ريال مدريد أمام نظيره عن موقعة أوساسونا، المقرر لها مساء السبت المقبل، على ملعب أل سادار، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليغا".

نادي العاصمة الإسبانية مدريد استفاق محليًا في الجولات الماضية، حيث استعاد المدير الفني زين الدين زيدان توازنه في الليجا، إذ يواصل مطاردة أتلتيكو على صدارة جدول الترتيب.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن،" قد يقود ريال مدريد في المباراة مساعد الفرنسي زين الدين زيدان، ديفيد بيتوني، الذي يمتلك رخصة لقيادة فرق المحترفين، إذا تأكد أنه على زيدان الاستمرار في العزل المنزلي".

يذكر أن بيتوني هو مساعد زيدان منذ أن بدأ الأخير مسيرته التدريبية في ريال مدريد كاستيا.

وأكد برنامج "شيرينجيتو" الإسباني، اليوم، أن،" زيدان قد لا يكون متواجد على مقاعد البدلاء مع ريال مدريد بسبب فيروس كورونا، بعد أن خالط أحد أقاربه الذي ثبت إيجابية مسحته قبل ساعات".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض فقط 15 مباراة.

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