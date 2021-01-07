حتى أنت يا جونسون؟.. هجوم من رئيس وزراء بريطانيا ضد ترامب

2021/01/07 | 23:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، انتقادات إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بحسب مانقلته وسائل إعلام بريطانية تابعها "ناس"،(7 كانون الثاني 2021)، "الرئيس ترامب شجع المحتجين على اقتحام مبنى الكونجرس وذلك الأمر كان خطأ فادحًا".

وأدان جونسون "تشكيك ترامب في نتيجة الانتخابات الرئاسية وتحريضه على الاضطرابات.

وحمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ووصف بايدن، في خطاب أدلى به اليوم (7 كانون الثاني 2021)، ما حصل داخل مقر الكونغرس أمس بأنه "من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية"، متهما ترامب بتأجيج العنف من أجل إسكات الناخبين الأمريكيين.

وذكر بايدن أن ما حصل أمس نتيجة مباشرة لـ"هجوم ترامب على الديمقراطية"، واتهمه باستغلال حشود من أنصاره بغية إسكات الناخبين الأمريكيين.

وشدد بايدن أن رئيس الولايات المتحدة "ليس فوق القانون"، مشيرا إلى ضرورة "استعادة الثقة بسلطة القانون".

وتابع أن ترامب شن "هجوما واسع النطاق على المؤسسات الديمقراطية" و"أبدى بوضوح ازدراءه للديمقراطية وسيادة القانون" ما أدى أمس إلى اندلاع العنف.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم أمس خلال اقتحام مئات أنصار ترامب مبنى الكابيتول وارتكابهم أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ورغم هذه الأحداث، صادق الكونغرس أمس على فوز بايدن في الانتخابات، فيما أطلق الديمقراطيون حراكا من أجل عزل الرئيس عن الحكم فورا.

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