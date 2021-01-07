2021/01/07 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يتجه اقتصاد الهند لأكبر انكماش سنوي منذ عام 1952 حيث أدى الانتشار السريع لحالات فيروس كورونا وإجراءات احتوائها إلى إلحاق الضرر بالشركات والأسر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاد الهند يتجه لأكبر انكماش سنوي منذ 1952) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاد الهند يتجه لأكبر انكماش سنوي منذ 1952) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).