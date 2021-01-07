إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

2021/01/07 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصبح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الخميس، أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 185 مليار دولار، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية.

وقفزت أسهم شركة "تسلا" التي يملك ماسك 18% منها في البورصة، بنحو 4.9 بالمئة، أمس الأربعاء، بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول في 2021، محققا أرباحا بنسبة 3.4 بالمئة.

واستطاع ماسك زيادة ثروته بحوالي 146 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبذلك تفوق ماسك، على الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس،

الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ العام 2017 وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.

وكان ماسك قد تفوق أيضا على مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، في تشرين الثاني، والذي كان يحتل المركز الثاني في قائمة الأثرياء، حيث يعتبر هذا الإنجاز قفزة كبيرة، نظرا لأن ماسك كان يحتل المركز الـ 35 في قائمة الأثرياء في بداية عام 2020.

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