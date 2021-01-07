ايران تعيد ضخ الغاز لتوليد الكهرباء في العراق.. لكن بكميات قليلة

2021/01/07 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، الخميس، ان ايران ستعيد الغاز لتوليد الكهرباء في العراق، لكن بنحو 10% من الكميات السابقة.

وذكر موسى، في مقابلة متلفزة اليوم (7 كانون الثاني 2021)، إن "وزارة الكهرباء بذلت مساع مع وزارة الطاقة الايرانية لاعادة ضخ الغاز، وتوجت بزيارة وزير الطاقة الايراني رضا اركادنيان الى العراق في يوم، الثلاثاء الماضي، 31-12-2020".

وأضاف ، أن "الوزير الإيراني وعد بضخ الغاز في اليوم الثاني، ولم يحدث الامر، وقيل لنا ان السبب هو الحاجة لموافقة الحكومة الايرانية".

واشار الى ان "إيران اشعرتنا اليوم بانها ستعيد ضخ الغاز لـ 5 مليون متر مكعب فقط، اي اقل بـ 90% من الكمية السابقة والبالغة 50 مليون متر مكعب".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "النسبة الجديدة ستفقد المنظومة 6 الاف ميكاواط من منظومتي بغداد والفرات الاوسط".

وأشار إلى أن "الغاز هو افضل سبيل لتوليد الطاقة، وهو الاوفر بالانفاق، ولو اردنا ان نستعين بالنفط الخام ستقل نسبة التوليد الى النصف وتتضاعف الكلفة الى الضعف ايضا".

وتابع، ان "الحكومة ماضية بتصحيح الوضع من خلال تغطية حاجة العراق من الغاز عبر وزارة النفط، لكن هذا الامر يحتاج لسقف زمني وتخصيصات مالية".

وعلى خلفية هذه التطورات، أوضح موسى أن "التجهيز سيتفاوت في العاصمة بغداد ما بين ساعتي اطفاء بساعتي تشغيل نهارا، وساعتي تشغيل واربعة اطفاء في المساء حيث الذروة".

وكانت ايران قد تعهدت في وقت سابق، باستئناف ضخ الغاز للعراق بشكل عاجل وذلك خلال لقاء جمع وزير طاقتها رضا اردکانیان برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد.

ا.ح

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