الزرفي: موازنة 2021 لم تكن منصفة للمحافظات

2021/01/08 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أكد رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، اليوم الخميس، أن موازنة 2021 لم تكن منصفة للمحافظات، فيما اشار الى أن تأخر الموازنة تسبب بعدم وجود اعمار للمحافظات.

وقال الزرفي في لقاء مع برنامج العاشرة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاختلاف بالمشاريع السياسية امر مشروع، ولكن لا يمكن للقوى السياسية مصادرة حق الدولة في أي نشاط أمني أو عسكري"، مبيناً أن "النظام السياسي بني باتفاق بين الكرد والقوى الشيعية، وهو الان مشتت وليس لديه اهداف".

واضاف أن "المدن تعاني من انعدام الخدمات الاساسية، كما أن المحافظات لم تشهد عمليات اعمار بسبب تأخير الموازنة"، مؤكداً أن "موازنة 2021 غير منصفة للمحافظات".

ولفت الى أن "المرجعية الدينية طلبت في العام 2005 بتخليص النجف الأشرف من السلاح غير القانوني، كما أن المرجع الأعلى كانت مطالباته دائماً هي توفير الأمن والخدمات ومساعدة المحتاجين".

وختم حديثه بالقول: إن "الحكومة حددت السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات ولكن حتى الان لم تحدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموعد، وانما قامت باجراءات واستعدادات"، لافتاً الى "ضرورة اعطاء فرصة أكبر لتشكيل التحالفات".

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