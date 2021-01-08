في عيدها الـ 99.. الشرطة خدمة وقتال

2021/01/08 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شكلت قطعات الشرطة العراقية عاملا رئيساً في التصدي للجريمة وحماية أمن المناطق في المحافظات كما وقفت حائط صد لإسناد القوات العسكرية في محاربة الإرهاب والتطرف بشراسة لم يعهدها من قبل وقدمت الآف التضحيات حرصاً على أمن الوطن، تزامناً مع ذكرى تأسيسها الـ99.

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