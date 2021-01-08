العراق يواصل الهبوط في وفيات وإصابات كورونا.. هذا ترتيبه عالمياً

2021/01/08 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يواصل العراق تراجعه في ترتيب أكثر الدول المسجلة باصابات ووفيات فيروس كورونا على المستوى العالمي.

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