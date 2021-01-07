انتحار شاب وشابة في مخيمين للنازحين الإيزيديين شمالي العراق

2021/01/08 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت في العراق، الخميس، حالتي انتحار لشاب وشابة يسكنان في مخيمين للنازحين، معظمهم من الأقلية الايزيدية، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

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