محدث- الأسهم الأمريكية تسجل إغلاقاً قياسياً..و

2021/01/08 | 00:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز "ناسداك" مستوى 13 ألف نقطة، مع متابعة التطورات السياسية.

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