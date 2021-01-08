2021/01/08 | 00:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور جمع من الاعلاميين والفنانين والرياضيين ورؤساء النقابات المهنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد المضي بمشروع بناء الدولة وبلورته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد المضي بمشروع بناء الدولة وبلورته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).