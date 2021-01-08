مصدر من مكتبه ينفي أنباء وفاة المرجع الكبير محمد سعيد الحكيم

2021/01/08 | 00:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} نفى مصدر من مكتب المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم ، الأنباء عن وفاة المرجع الحكيم في مدينة النجف الأشرف.

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