العراق: احتجاجات ليلية ومطاردات لمتظاهرين في الناصرية

2021/01/08 | 00:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد المتظاهرون إلى الساحات بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها (Getty)

تجددت، ليل الخميس – الجمعة، الاحتجاجات في مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوب العراق، على خلفية قيام القوات العراقية باعتقال أحد الناشطين في تظاهرات المحافظة، وذلك بعد نحو شهر على قيام القوات العراقية بفض اعتصام ساحة الحبوبي في الناصرية بالقوة.

وقالت مصادر محلية في ذي قار إن متظاهرين انتشروا ليلاً للمطالبة بإطلاق سراح ناشط اعتقلته قوات الأمن، مؤكدة أن المحتجين قاموا بقطع الطرق وحرق الإطارات في مناطق البهو وسومر والصالحية بالناصرية.

ولفتت إلى أن القوات العراقية قامت بمنع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص الحي في الهواء، والغاز المسيل للدموع، من أجل تفريقهم، مشيرة إلى قيامها بمطاردتهم في الشوارع الضيقة بهدف منع استمرار الاحتجاج.

واوضحت المصادر أن المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح الناشط المعتقل، وإنهاء الممارسات القمعية ضد الناشطين في التظاهرات، ملوحين باستمرار الحراك الاحتجاجي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويحشد ناشطون عراقيون من أيام لتنظيم تظاهرات واسعة بالعراق في العاشر من الشهر الحالي، بسبب عدم التزام الحكومة العراقية بوعودها التي سبق أن أطلقتها للمتظاهرين، فضلاً عن عدم قيامها بمحاسبة قتلة المحتجين.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت القوات العراقية خيم الاعتصام في ساحة الحبوبي في الناصرية، التي تعد ساحة الاحتجاج الرئيسية في ذي قار منذ اندلاع لتظاهرات العراقية في اكتوبر/ تشرين الاول 2019.

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