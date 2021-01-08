الكاظمي يحتفي بأبطال الجيش العراقي بحضور نخب إعلامية وفنية ورياضية

2021/01/08 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور جمع من الاعلاميين والفنانين والرياضين ورؤساء النقابات المهنية.

وقدم الكاظمي بحسب بيان لمكتبه، "تهانيه للجيش العراقي بجميع صنوفه، والذي دوّن التاريخ بطولاته في دحر الأعداء ومقارعة الارهاب، والدفاع عن وحدة العراق وحفظ أرضه وكرامة أبنائه".

ورحب بحسب البيان، "بالحضور الذي اجتمع لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا، والذي بعث برسالة تؤكد وقوف الجميع موحدين خلف راية العراق وجيشه البطل، كما وعد بتكريم أبطال العراق".

وأكد الكاظمي، "المضي بمشروع بناء الدولة وبلورته، مبينًا حرص الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة، بتكاتف العراقيين وبوجود نخبه المتنوعة".

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