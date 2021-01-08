مصدر رفيع في الحوزة العلمية ينفي وفاة السيد محمد سعيد الحكيم

2021/01/08 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

نفى مصدر رفيع في الحوزة العلمية، اليوم الجمعة، وفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، فيما أكد إنه يتمتع بصحة جيدة.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الأنباء عن وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم غير صحيحة".واضاف أن "المرجع الحكيم يتمتع الان بصحة جيدة".

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