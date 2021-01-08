الطلبة يعلن تعيين حسن أحمد مدرباً.. والاخير يؤكد عدم توقيعه عقداً مع النادي

2021/01/08 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

سمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021) الكابتن حسن احمد مدربا لفريقها الكروي خلفا للمستقيل احمد خلف، فيما اكد احمد بأنه لم يوقع الى الآن عقداً رسمياً مع إدارة النادي.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان،" المدرب حسن احمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد ابو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر".

وأضافت ان،" ادارة النادي قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية".

من جانبه نفى المدرب حسن احمد توقيعه عقداً رسمياً مع ادارة النادي.

وقال أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" إدارة النادي أجرت معي مفاوضات وهي مستمرة وبحاجة الى جلسة نهاية للوصول الى القرار النهائي".

وأضاف،" الى حد اللحظة لم أوقع مع الادارة عقداً رسميا لكني لا أنفي المفاوضات مع ادارة النادي".

وكان فريق الطلبة قد تعرض اليوم الخميس الى خسارة قاسية امام اربيل صفر – 5، ضمن منافسات الجولة 13 بدوري الكرة الممتاز.

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