بحضور نخب إعلامية وفنية ورياضية...الكاظمي يحتفي بابطال الجيش

2021/01/08 | 00:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور جمع من الاعلاميين والفنانين والرياضيين ورؤساء النقابات المهنية.وقدم الكاظمي / حسب بيان لمكتبه/ تهانيه للجيش العراقي بجميع صنوفه، والذي دوّن التاريخ بطولاته في دحر الأعداء ومقارعة الارهاب، والدفاع عن وحدة العراق وحفظ أرضه وكرامة أبنائه.ورحب بالحضور الذي اجتمع لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا،والذي بعث برسالة تؤكد وقوف الجميع موحدين خلف راية العراق وجيشه البطل، كما وعد بتكريم أبطال العراق.وأكد الكاظمي، المضي بمشروع بناء الدولة وبلورته، مبينًا حرص الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة، بتكاتف العراقيين وبوجود نخبه المتنوعة./انتهى3

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