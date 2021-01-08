الخطوط الجوية القطرية تستأنف عددا من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

2021/01/08 | 00:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية الخميس عن استئنافها عدد من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي، في ظل اتفاق الدوحة وجيرانها على إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2017.وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في "تويتر" الخميس: بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبرغ عند الساعة 20.45 مساء الخميس " ./انتهى2

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