العنكوشي يفاجئ جماهير الديوانية: أنتهت الحكاية

2021/01/08 | 01:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي

انتهت الحكاية :

غدا انتظر جمهور الديوانية الساعه الثالثه ظهرًا في ملعب نادي الديوانية لتقديم اعتذار للكابتن سمير كاظم لما بدر من اولتراس نادي الديوانية

لان الديوانية مدينه الدواوين ولن تستقبل ضيوفها هكذا اطلاقا اطلاقا مدينه العشائر غدا تقول كلمتها او انا اعتذر من اكمال المشروع

واستقالتي رسميًا تقدم غدا وارجو الاعتذار من الجميع واوصيكم بالاعبين فهم ايقونه وابطال ،،،

استودعكم الله وتبقى الديوانية اغلى مافي حياتي صفاوي انت بعدي كون اسد ودعم اخوتك الاعبين

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