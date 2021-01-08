إعلان مواعيد مؤجلات ريال مدريد وبرشلونة

2021/01/08 | 01:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت رابطة الليجا، الخميس، موعد المباراتين المؤجلتين لريال مدريد وبرشلونة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

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