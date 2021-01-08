عندما سألني مرسيل: كيف استقبلت فلسطين عامها الجديد - جواد بولس

2021/01/08 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس عندما سألني مرسيل : كيف استقبلت فلسطين عامها الجديد كان كالغريب يصحو من ليل جزيرة بعيدة يستقبل عامًا جديدًا بفرح فجر أنيق يذكره بوطن ظل لديه، كما كان، شهوة وحشية وعبيرًا منثورًا في جنون النايات وفي خضرة الأناشيد؛ بادرني، بلكنته العمشيتية، وسأل، وهو ما زال في فراشه، وشعره المتمرد يشي بتباريح قلقه المزمن: "كيف استقبلت فلسطين عامها الجديد ..



وكيف كانت ليلتكم؟ "فاجأني صوت مرسيل خليفة وصعقني بس ......





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