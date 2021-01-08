"لا يمثلون قيم ترامب".. البيت الأبيض يتبرأ من مقتحمي الكونغرس

2021/01/08 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني بأعمال الشغب التي شهدها الكونغرس يوم الأربعاء.

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