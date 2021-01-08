الصحة العالمية تحدد موعدا لوصول لقاحات كورونا إلى الدول الفقيرة

2021/01/08 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة الخميس أنّ الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقّي أولى اللّقاحات ضدّ كوفيد-19 بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.

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