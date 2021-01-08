الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 10 - إسلام بحيري

2021/01/08 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري هل تقول أن العالم سيواجه المشاكل دائمًا؟= أنا أقول إن العالم موجود بالطريقة التي وجد بها - كما توجد بلورة الثلج بالطريقة التي توجد بها - عن طريق التصميم.



وأنتم خلقتموه بهذه الطريقة كما خلقتم حياتكم كما هي تمامًا.أنا أ ريد ما تريدون.



في اليوم الذي تريدون فيه حقًا إنهاء الجوع، لن يكون هناك المزيد من الجوع.



لقد وفرت لكم كل الموارد اللازمة للقيام بذلك.



لديكم كل الأدوات التي يمكنكم من خلالها ات ......





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