بينها تعويضات لضحايا بوينغ.. تسوية بمليارات الدولارات لإغلاق ملف 737 ماكس

2021/01/08 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية إن التحقيقات الخاصة بحادثتي طائرتي بوينج من طراز 737 ماكس خلصت إلى أن تدفع بوينج 2.5 مليار دولار من دون ان تضطر لللاعتراف بالذنب في تهم جنائية، حسب رويترز. وأسفر الحادثان عن مقتل 346 شخصا.

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