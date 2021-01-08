"سيدفعون الثمن".. ترامب يعلق على أحداث الكونغرس

2021/01/08 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه البالغ من الهجوم البشع على مبنى الكابيتول بوسط واشنطن.

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