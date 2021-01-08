خلال زيارة مسؤول أميركي.. الجزائر تطالب واشنطن بالتزام

2021/01/08 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الخارجيّة الجزائريّة في بيان إنّ "اللقاء كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح لوضعيّة العلاقات الثنائيّة الجزائريّة-الأميركيّة في مختلف مجالات التعاون".

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