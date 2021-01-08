من يدعم الإرهاب؟

2021/01/08 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكل من أصدر فتاوى تبيح قتل المفكرين مثل فتوى الغزالي التى أباحت للمتطرفين قتل شهيد الكلمة والفكر الراحل فرج فودة هو أيضاً أحد داعمي الإرهاب.فلولا هذه الفتوى لما قتل فرج فودة!

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