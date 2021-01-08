توابع اقتحام الكابيتول.. استقالة وزيرة ثانية وبنس يرفض عزل ترامب

2021/01/08 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضحت وزيرة التعليم الأميركية بيتسي ديفوس ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين للرئيس مبنى الكابيتول.

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