 قرار القضاء العراقي بحق ترامب يمثل انتصارا لارادة الجماهير

2021/01/08 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، أن قرار القضاء العراقي بإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمثل انتصارا لاراد...

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