2021/01/08 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة قراءات مختلفة لما جرى في القمة الخليجية قبل أيام، بين من يعتبره مجرد مصالحة سعودية قطرية وبين من يعتبره مصالحة خليجية وإن بالتدريج، وبين من يرى أنه لا يعدو أن يكون بالون اختبار، إذا نجح فيمكن البناء عليه وإذا فشل فسوف تعود الأمور إلى سابق عهدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصالحة خليجية أم بالون اختبار؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصالحة خليجية أم بالون اختبار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).