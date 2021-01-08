2021/01/08 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

استقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب الكونغرس.

وذكرت مصادر اعلامية نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة وشخص مطلع على الأمر، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدي ترامب.

وبحسب الوكالة المسؤولين الأربعة هم إيرين والش كبيرة مديري الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتوني روجيرو المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).