مطرقة ’صرف الدولار’ تهوي على رأس العراقيين.. إجراءات الكاظمي تخدم الفقراء بعد عشرات السنين

2021/01/08 | 08:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – النور نيوز على رغم مرور عدة أيام على “الخضة” الاقتصادية التي تعرض لها السوق العراقي، جرّاء خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، إلا أن الأسواق في البلاد ما زالت تعيش ركوداً ملحوظاً، وتراجعاً في القوة الشرائية، على وقع الاستقطاعات الحاصلة في رواتب الموظفين، ضمن الموازنة المالية، لعام 2021.ورفع البنك المركزي الشهر الماضي، …

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