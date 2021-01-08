بعد هجوم الكونغرس.. التحقيقات تشمل كل شخص بمن فيهم الرئيس

2021/01/08 | 08:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أعلن مايكل شيرفين، القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن، أن السلطات القضائية وجهت اتهامات رسمية إلى 40 شخصا على خلفية الاضطرابات في الكابيتول.

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