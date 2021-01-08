إعلان نتيجة مسحة زيدان

2021/01/08 | 08:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف نادي ريال مدريد، عن نتيجة عينة فحص كورونا المستجد، الخاصة بالمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان.

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