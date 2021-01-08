2021/01/08 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن أن إدارة نادي، مانشستر سيتي، قد أضحى لديها ثقة كبيرة نوعا ما في إمكانية التقعاد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مشيرة إلى سعي "الفريق السماويآ لضمه بكل ما أوتي من قوة.

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