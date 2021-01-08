المدعي العام لواشنطن يرجح إمكانية ملاحقة ترامب على خلفية اقتحام الكابيتول

2021/01/08 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

قال القائم بأعمال المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن مايك شيروين إنه من غير المستبعد أن يواجه الرئيس دونالد ترامب اتهامات جنائية على خلفية اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول.

وشدد شيروين، في أثناء مؤتمر صحفي، أن وزارة العدل ستدرس توجيه اتهامات جنائية إلى كل من كان له دور في أعمال العنف والشغب التي شهدها أمس مقر الكونغرس.

وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات القضائية ستنظر في دور ترامب في تأجيج العنف، قال شيروين: “لا أريد أن أبدو مثل الأسطوانة المشروخة..



ننظر في جميع اللاعبين”.

وجدد شيروين عزم السلطات القضائية على ملاحقة كل متورط في أعمال الشغب الأخيرة في حال توفر أدلة تثبت ذنبه.

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” بأن ترامب بحث عدة مرات مع مستشاريه خلال الأسابيع الأخيرة إمكانية إصدار عفو عن نفسه، تحسبا لملاحقة قضائية محتملة، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

واقتحم مئات من أنصار ترامب أمس، عقب إلقائه كلمة أمامهم، مبنى الكابيتول، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ورغم هذه الأحداث التي أودت بأرواح أربعة أشخاص، صادق الكونغرس أمس على فوز بايدن، فيما أطلق الديمقراطيون حراكا من أجل عزل الرئيس عن الحكم فورا.انتهى/25

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