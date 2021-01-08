بعد ارتفاع اسعار النفط.. اقتراح لتغيير سعر صرف الدولار

2021/01/08 | 09:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم الخبير الاقتصادي باسم انطوان جميل، اقتراحا رفع سعر صرف الدولار لنصف المعلن حاليا، مع اعادة النظر بإستقطاعات رواتب الموظفين.

وذكر انطوان في لقاء متلفز، إن "ارتفاع اسعار النفط لما فوق الـ 50 دولارا والنفط العراقي لـ 55 دولارا، سيساهم بسد العجز الحاصل بالموازنة لأن زيادة دولار واحد من سعر البرميل يضيف اكثر من ترليون دينار على الموازنة".

واضاف، أنه "نقترح أن يرتفع سعر صرف الدولار بنصف المعلن حاليا مع مراقبة الوضع لـ 6 اشهر لمعرفة امكانية خفضه مجددا او رفعه اكثر".

واوضح، أن "مجلس النواب مطالب بإعادة دراسة الوضع بالنسبة لسعر الصرف في موازنة 2021 ويخرج بموازنة متوازنة لتقليل العجز ويعيد النظر بالاستقطاعات في رواتب الموظفين".

واشار الى ان "انتكاس اسعار النفط جاءت نتيجة ظهور وباء كورونا بسبب كثافة المعروض وقلة الطلب"، لافتا إلى أنه "انخفاض في الناتج القومي الاجمالي لغالبية الدول قلل الطلب على النفط".

واوضح، أن "اكتشاف اللقاحات مهد لعودة الحركة وارتفاع اسعار النفط لأن المعروض يوازي المطلوب ونتوقع ان يتجاوز الـ 60 دولارا".

ولفت أنطوان إلى أن "العراق عرضة للهزات المالية الاخرى ما لم يفعل القطاعات الصناعية والزراعية لزيادة الدخل القومي".

وكانت الحكومة العراقية قد رفعت اسعار صرف الدولار في مشروع موزانة عام 2021 الى 1450 دينار للدولار الواحد مع فرض استقطاعات على راوتب الموظفين، لسد العجز الحاصل في الموزانة بسبب انخفاض اسعار النفط.

ا.ح

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