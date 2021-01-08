ادارة الطلبة تفرض عقوبات على اللاعبين وتسمي مدرباً جديداً للانيق

2021/01/08 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

سمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن حسن احمد مدرباً لفريقها الكروي خلفا للمستقيل احمد خلف.

وذكرت الادارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المدرب حسن احمد سيتولى تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء كاظم وحيدر محمد ابو عجة ومدرب الحراس سعد ناصر”.

واضافت ان “ادارة نادي الطلبة قررت توجيه العقوبة بحق عدد من لاعبي الفريق بسبب النتائج السلبية”.

يذكر ان الطلبة خسر اليوم امام اربيل بخمسة اهداف دون رد.



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