طلوبي: جميع القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/08 | 09:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن النائب عن تحالف سائرون، صباح طلوبي، اليوم الجمعة، عن وجود اتفاق بين الكتل السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة.وقال طلوبي، في تصريح صحفي، إن “هذا العام هو عام الانتخابات، وجميع القوى السياسية متفقة على إجرائها”، مشيراً إلى أن “مفوضية الانتخابات لم تبد أي عجز، ولا توجد خلافات بينها وبين القوى السياسية”.وأضاف أن “الأمور تمضي بصورة طبيعية جداً فضلاً عن وضوح دلائل الصرف المالي، وفتح التسجيل للمشاركين في الانتخابات”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات.

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